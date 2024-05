Ric |Do R7

Acidente com viatura da Polícia Militar fere policiais em Curitiba Um acidente com uma viatura da Polícia Militar feriu dois policiais no início da tarde desta quinta-feira (30), em Curitiba. A colisão...

Alto contraste

A+

A-

Acidente com viatura fere dois policiais militares na região central de Curitiba

Um acidente com uma viatura da Polícia Militar feriu dois policiais no início da tarde desta quinta-feira (30), em Curitiba. A colisão ocorreu nas proximidades do Passeio Público, na região central, e não envolveu outros veículos. Um dos policiais feridos precisou ser levado para o hospital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Inmet emite alerta amarelo para risco de geada em 58 cidades do Paraná; lista

• Viatura policial bate em carro e os dois veículos capotam no centro de Cascavel

• Sony revela preferência de gamers por assinaturas PS Plus Extra e Premium/Deluxe



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.