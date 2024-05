Adolescente de 12 anos é atacada por homem a caminho do colégio no PR Na zona leste de Londrina, no Paraná, uma adolescente de 12 anos foi atacada por um homem no caminho para...

Adolescente de 12 anos é atacada por homem a caminho do colégio no PR

Na zona leste de Londrina, no Paraná, uma adolescente de 12 anos foi atacada por um homem no caminho para o colégio. De acordo com a apuração do Cidade Alerta Londrina, o caso aconteceu nesta terça-feira (28) por volta das 12h15.

