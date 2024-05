Adolescentes são assassinados no portão de casa em Curitiba

Alto contraste

Adolescentes são assassinados no portão de casa após chegar de viagem no PR

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram assassinados na madrugada desta quarta-feira (22) após chegarem de viagem em Curitiba. O crime aconteceu em frente a residência onde um dos garotos morava, no bairro Sítio Cercado. As vítimas voltavam do Litoral do Paraná.

