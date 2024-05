Adolescentes se jogam de caminhonete roubada em fuga no PR; suspeito foi baleado

Duas adolescentes se jogaram de uma caminhonete roubada durante uma fuga na noite desta quinta-feira (23). O suspeito foi baleado durante um confronto com a Guarda Municipal (GM). A perseguição se iniciou em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e terminou após o motorista do veículo bater contra um caminhão no Batel, em Curitiba.

