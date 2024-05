Advogada Natália Cobalchini: a jovem especialista em Direito Previdenciário encontrada morta após 20 dias soterrada no RS

Ric |Do R7

Quem era a advogada encontrada morta após 20 dias da tragédia climática no RS

A advogada Natália Cobalchini, de 27 anos, que foi encontrada morta após 20 dias soterrada, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, era conhecida e respeitada pelo seu trabalho. A jovem advogada era especialista em Direito Previdenciário e cursava a pós-graduação na PUC-RS. A confirmação da morte de Natália causou comoção na cidade, que ainda contabiliza os prejuízos causados pela tragédia climática que atingiu grande parte do estado.

