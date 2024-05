Advogado criminalista é assassinado com 23 tiros O velório do advogado criminalista Pedro Cassimiro Queiroz Mendonça, acontece a partir do meio-dia, no Memorial Ibirité, e enterrado...

Saiba quem é o advogado criminalista morto com 23 tiros em frente ao tribunal

O velório do advogado criminalista Pedro Cassimiro Queiroz Mendonça, acontece a partir do meio-dia, no Memorial Ibirité, e enterrado, às 14h, no Cemitério Central, em Ibirité, na Grande Belo Horizonte, nesta terça-feira (28).

