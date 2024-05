Agência do Trabalhador: Mais de 18 mil vagas de emprego disponíveis As Agências do Trabalhador do Paraná começam a semana com a oferta de 18.846 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte...

Agência do Trabalhador abre semana de feriado com quase 19 mil vagas de emprego (Jose Fernando Ogura)

As Agências do Trabalhador do Paraná começam a semana com a oferta de 18.846 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.185 oportunidades. Na sequência, aparecem as de abatedor, com 781 vagas, operador de caixa, com 681, e repositor de mercadorias, com 556.

