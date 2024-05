Alerta: Ciclone se aproxima do Rio Grande do Sul Um novo alerta de ciclone foi emitido no Rio Grande do Sul (RS) pela Defesa Civil na noite de terça-feira (21). O Instituto Nacional...

Ciclone deve atingir o RS entre esta quarta-feira (22) e sexta (24)

Um novo alerta de ciclone foi emitido no Rio Grande do Sul (RS) pela Defesa Civil na noite de terça-feira (21). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para o avanço de uma nova massa de ar polar e a formação de um ciclone extratropical no oceano, com a previsão de ventos de até 100 km/h na costa do estado e possível queda de granizo.

