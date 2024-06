Ric |Do R7

Alerta da Marinha: Ventos de até 75 km/h no Paraná A Marinha do Brasil emitiu um alerta para rajadas de vento de até 75 km/h na faixa do litoral entre Laguna, em Santa Catarina e Paranaguá...

Alto contraste

A+

A-

Marinha emite alerta para ventos de até 75 km/h no Paraná; veja quando

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para rajadas de vento de até 75 km/h na faixa do litoral entre Laguna, em Santa Catarina e Paranaguá, no Paraná, devido a uma frente fria que pode afetar essa região. O aviso é para a manhã desta terça-feira (04).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Garupa de moto vítima de acidente no PR recebe homenagens: “Era o último abraço”

• Marinha emite alerta para ventos de até 75 km/h no Paraná; veja quando

• Projeto Parceiro da Escola é aprovado em 1º turno na Alep



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.