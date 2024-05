Ric |Do R7

Alerta de queda brusca nas temperaturas no Paraná A previsão do tempo para esse final de semana será marcado por uma queda significativa nas temperaturas. Neste sábado (25), o dia...

Previsão do tempo para o Paraná tem alerta para queda brusca nas temperaturas

A previsão do tempo para esse final de semana será marcado por uma queda significativa nas temperaturas. Neste sábado (25), o dia deve iniciar com tempo firme na maior parte do estado. Na capital, a temperatura mínima de ficar em torno dos 8°C e máxima será de 15°C, segundo o Climatempo.

