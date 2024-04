Alerta de temporal: norte do Paraná em estado de atenção

Previsão de temporal: norte do PR está em alerta laranja nesta segunda (18) Previsão de temporal: norte do PR está em alerta laranja nesta segunda (18) (Ric)

O Paraná está com previsão de temporal e ventos fortes nesta segunda-feira (18). Para algumas cidades do norte do estado, há possibilidade de pancadas de chuva, ventanias de até 100 km/h e granizo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

