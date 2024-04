Alerta: Três bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta terça-feira (19)

Alto contraste

A+

A-

Três bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta terça-feira (19); confira Três bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta terça-feira (19); confira (Ric)

Moradores do Hauer, Prado Velho e Xaxim podem ficar sem água nesta terça-feira (19). De acordo com a Sanepar, o motivo é a interligação de rede, serviço com início às 8 horas e normalização gradativa entre às 18h e 22h.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Libertadores 2024: veja a formação de todos os grupos após o sorteio

• Outono inicia nesta quarta (20) e as chuvas no Paraná devem diminuir, diz Simepar

• VÍDEO: Frentista é agredido em assalto a posto de combustíveis no Paraná

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.