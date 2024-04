Alerta Vermelho em Foz do Iguaçu: tempestades previstas para esta quinta-feira

Alto contraste

Foz do Iguaçu está com Alerta Vermelho para tempestades nesta quinta (21)

A região de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, está sob um Alerta Vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Metereologia – Inmet, nesta quinta-feira (21). O comunicado alerta sobre fortes chuvas que podem atingir as cidades da região.

