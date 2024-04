Allana Brittes: o retorno à prisão após 4 anos

Alto contraste

Após 4 anos e 7 meses em liberdade, Allana Brittes está presa novamente por envolvimento no Caso Daniel. Na noite desta quarta-feira (20), a acusada ouviu a sentença do juiz Thiago Flores Carvalho e foi encaminhada do Tribunal do Júri direto para a penitenciária. A jovem de 23 anos foi condenada em júri popular pelos crimes de fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo.

