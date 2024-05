Animais resgatados no RS recebem casinhas de penitenciária do PR Uma penitenciária em Cascavel, na região Oeste do Paraná, vai ajudar a abrigar animais resgatados das enchentes do RS. A princípio...

Animais resgatados no RS recebem casinhas de penitenciária do PR

Uma penitenciária em Cascavel, na região Oeste do Paraná, vai ajudar a abrigar animais resgatados das enchentes do RS. A princípio, o Projeto Pipoca já encaminhou 108 casinhas para pets para a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul (RS).

