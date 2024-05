Any Gabrielly confirmada para dublar Moana 2 Junto com a divulgação do primeiro teaser de Moana 2, a Disney anunciou que a atriz e cantora Any Gabrielly volta a dublar a protagonista...

Any Gabrielly, ex-Now United brasileira, é confirmada em Moana 2

Junto com a divulgação do primeiro teaser de Moana 2, a Disney anunciou que a atriz e cantora Any Gabrielly volta a dublar a protagonista no Brasil. O trailer foi publicado nesta quarta-feira (29).

