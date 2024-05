Apostas do Paraná faturam prêmio da Quina na Mega-Sena 2726

Ric |Do R7

Mega-Sena 2726: apostas do Paraná levam prêmio da Quina; confira (Caroline de Souza Machado)

A Caixa Econômica Federal sorteou no último sábado (18), os números da Mega-Sena do concurso 2726. Ninguém acertou os números e o prêmio acumulou em R$ 37 milhões. Algumas apostas do Paraná acertaram a Quina e levaram cada uma R$ 69 mil.

