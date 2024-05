Artistas revelam bastidores do Curitiba Country Festival 2024 Artistas que se apresentaram no Curitiba Country Festival 2024, no último sábado (25) e domingo (26), contaram como é montar um repertório...

Country Festival: artistas contam como é montar repertório para Curitiba; VÍDEOS

Artistas que se apresentaram no Curitiba Country Festival 2024, no último sábado (25) e domingo (26), contaram como é montar um repertório para os curitibanos. Com aproximadamente 30h de muita diversão e entretenimento, o evento fez história ao bater recorde de público em dois dias com ingressos esgotados. Mesmo em dias frios, os artistas aqueceram os fãs que foram prestigiá-los.

