Ric |Do R7

Atentado a tiros contra base da Guarda Municipal em Cascavel choca moradores Um atentado contra uma base da Guarda Municipal de Cascavel assustou os moradores do bairro Floresta na madrugada desta quinta-feira...

Alto contraste

A+

A-

Base da Guarda Municipal é alvo de atentado a tiros em Cascavel

Um atentado contra uma base da Guarda Municipal de Cascavel assustou os moradores do bairro Floresta na madrugada desta quinta-feira (30). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comunidade (Sesppro) do município, a base foi alvo de pelo menos 13 tiros. Apesar da gravidade da situação, nenhuma pessoa ficou ferida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Base da Guarda Municipal é alvo de atentado a tiros em Cascavel

• Acidente entre carro e cliclistas deixa um morto na Linha Verde

• Chimpanzé de Michael Jackson recebe mais de R$ 10 mil por mês



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.