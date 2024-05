Athletico e Corinthians disputam contratação de Erick Pulga O Athletico está de olho no atacante Erick Pulga, do Ceará, mas encara a concorrência do Corinthians. O jogador de 23 anos soma 10...

Athletico entra na disputa por Erick Pulga, mas encara concorrência do Corinthians

O Athletico está de olho no atacante Erick Pulga, do Ceará, mas encara a concorrência do Corinthians. O jogador de 23 anos soma 10 gols em 21 jogos no ano e tem contrato com o clube cearense até o final de 2025.

