Athletico perde do Ameliano, mas garante vaga no playoff da Sul-Americana O Athletico perdeu para o Sportivo Ameliano por 1 a 0 e terminou no segundo lugar do Grupo E da Sul-Americana. Com isso, terá que...

Ric|Do R7 30/05/2024 - 22h35 (Atualizado em 30/05/2024 - 22h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share