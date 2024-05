Atualização: Jovem atacada com ácido apresenta melhora, mas segue internada na UTI Isabelly Ferreira, jovem de 23 anos que foi atacada com ácido em Jacarezinho, no norte do Paraná, está consciente e apresentou uma...

Alto contraste

A+

A-

Jovem atacada com ácido apresenta melhora mas segue internada na UTI

Isabelly Ferreira, jovem de 23 anos que foi atacada com ácido em Jacarezinho, no norte do Paraná, está consciente e apresentou uma melhora no estado de saúde. A informação foi confirmada pelo Hospital Universitário de Londrina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem é preso suspeito de matar mulher, filmar corpo e enviar para a ex-namorada

• Jovem atacada com ácido apresenta melhora mas segue internada na UTI

• Ciúmes e vingança a chocante história do crime por amor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.