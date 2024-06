Atualização sobre estado de saúde da jovem atacada com soda cáustica

Ric |Do R7

A jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com soda cáustica na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, segue...

Hospital atualiza estado de saúde de jovem atacada com soda cáustica

A jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com soda cáustica na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, segue sem previsão de alta. Nesta terça-feira (4), o Hospital Universitário de Londrina atualizou o estado de saúde da paciente e informou que a moça está estável, em recuperação.

