Avenida Victor Ferreira do Amaral: interdição total para obras em Curitiba

Avenida Victor Ferreira do Amaral é totalmente interditada para obras

A Avenida Victor Ferreira do Amaral, na região do Tarumã, em Curitiba, está totalmente interditada nesta segunda-feira (27) para obras. Este é o segundo içamento de vigas de concreto armado, de grandes dimensões, que serão usadas para duplicação do Viaduto do Tarumã.

