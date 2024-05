Baixas temperaturas no Paraná: alerta de geadas em algumas regiões As baixas temperaturas no Paraná podem causar geadas em algumas regiões do Estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramentos...

Alto contraste

A+

A-

Baixas temperaturas podem causar geadas no Paraná; veja regiões afetadas (Caroline de Souza Machado)

As baixas temperaturas no Paraná podem causar geadas em algumas regiões do Estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramentos Ambiental do Paraná (Simepar), na terça-feira (28), as condições de resfriamento se acentuam durante o dia e pode gear no Oeste e Sudoeste.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Mãe de adolescente que morreu em acidente na Linha Verde tem alta do hospital

• Curitiba Country Festival: festa bate recorde de público nos dois dias; ASSISTA

• Incêndio em maternidade deixa 7 bebês mortos e outros 5 feridos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.