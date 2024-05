Barbie celebra atletas inspiradoras com bonecas exclusivas Em seu 65º aniversário, Barbie celebra a trajetória e as conquistas de atletas inspiradoras com bonecas exclusivas. Nesta quarta-...

Barbie presta homenagem à ginasta brasileira Rebeca Andrade

Em seu 65º aniversário, Barbie celebra a trajetória e as conquistas de atletas inspiradoras com bonecas exclusivas. Nesta quarta-feira (22), a marca anunciou uma homenagem global a oito atletas que superaram barreiras no esporte, inspirando meninas em todo o mundo a acreditarem em seu potencial e perseguirem suas paixões. Entre as homenageadas está a ginasta brasileira Rebeca Andrade.

