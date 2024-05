Ric |Do R7

Bebê de seis meses que emocionou o Brasil com sua história de superação A bebê de seis meses que perdeu a irmã gêmea durante as enchentes em Canoas, no Rio Grande do Sul, deixou o hospital nesta sexta-...

Bebê de seis meses que perdeu irmã gêmea nas enchentes do RS deixa hospital

A bebê de seis meses que perdeu a irmã gêmea durante as enchentes em Canoas, no Rio Grande do Sul, deixou o hospital nesta sexta-feira (24). Ágata estava internada desde o dia 4 de maio, quando foi resgatada após o barco em que ela estava virar. Além dela, os dois irmãos mais velhos e a mãe deles foram resgatados sem maiores complicações de saúde após o acidente, que causou a morte da pequena Agnes.

