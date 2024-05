Bilionário planeja nova expedição para ver Titanic com submarino um ano após tentativa falha Um ano após a última tentativa falha, outro bilionário quer ver os destroços do Titanic com o auxílio de um submarino. O americano...

Alto contraste

A+

A-

Bilionário quer ver Titanic com submarino um ano após tragédia com o Titan

Um ano após a última tentativa falha, outro bilionário quer ver os destroços do Titanic com o auxílio de um submarino. O americano Larry Connor pretende se juntar com Patrick Lahey, cofundador da Triton Submarines, para visitar os restos do navio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Bilionário quer ver Titanic com submarino um ano após tragédia com o Titan

• CBF desmembra rodadas da Série B do Brasileiro; confira jogos de Coritiba e Operário-PR

• Veja o abre e fecha em Londrina no feriado de Corpus Christi



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.