Bombeiro paranaense lidera operação de triagem de doações no RS

Bombeiro paranaense auxilia área de triagem de doações no Rio Grande do Sul

O tenente do Corpo de Bombeiros Jean Carlo Anselmo Ribeiro, designado pela Defesa Civil do Paraná, está na linha de frente e auxilia a área de triagem das doações que chegam ao Rio Grande do Sul, por causa das enchentes que afetaram o estado.

