Bombeiro preso por desviar produtos da Defesa Civil tem soltura decretada O capitão do Corpo de Bombeiros do Paraná, Gustavo Emmanuel Gonçalves Fogaça, preso no dia 29 de maio de 2024, suspeito de desviar...

Ric|Do R7 07/06/2024 - 17h13 (Atualizado em 07/06/2024 - 17h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share