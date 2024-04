Alto contraste

BR-277 será "triplicada" entre Curitiba e Litoral, diz concessionária

A BR-277, no trecho entre Curitiba e Paranaguá, no Litoral do Paraná, que já é duplicada, deverá ser “triplicada” nos próximos sete anos. A afirmação é da concessionária EPR Litoral, responsável pelo trecho. O compromisso foi reafirmado durante encontro dos diretores da concessionária com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, nesta terça-feira (26).

