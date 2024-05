Ric |Do R7

Briga em hot dog terminou com a morte do dono do comércio O dono de um tradicional hot dog de Curitiba morreu após ser empurrado por um motoboy, durante uma discussão, na noite deste domingo...

Dono de tradicional hot dog de Curitiba morre após ser empurrado por motoboy

O dono de um tradicional hot dog de Curitiba morreu após ser empurrado por um motoboy, durante uma discussão, na noite deste domingo (19). O desentendimento aconteceu no estabelecimento, que fica no bairro Uberaba. A motivação do desacordo entre o empresário e o funcionário pode ter sido devido a um troco.

