Calor extremo traz risco de temporal no Paraná; confira as regiões afetadas

Calor extremo traz risco de temporal no Paraná; veja regiões afetadas Calor extremo traz risco de temporal no Paraná; veja regiões afetadas (Ric)

O calorão mantém risco de temporal no Paraná para este sábado (16). Em algumas cidades há risco de rajadas de ventos de até 70 km/h e as temperaturas podem chegar perto dos 40ºC. Veja a previsão do tempo.

