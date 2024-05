Câmeras flagram jovem pedindo ajuda após ser atacada com ácido no PR Câmeras de segurança flagraram o momento em que Isabelly Ferreira, de 23 anos, corre após ser atacada com...

Câmeras flagram jovem pedindo ajuda após ser atacada com ácido no PR; assista

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Isabelly Ferreira, de 23 anos, corre após ser atacada com ácido, em Jacarezinho, no Norte do Paraná. A situação foi registrada nesta quarta-feira (22), após a jovem sair da academia, na Vila Ageo. Isabelly está internada no Hospital Universitário de Londrina e aguarda vaga para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

