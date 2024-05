Capitão dos Bombeiros tem prisão mantida pela Justiça

Ric |Do R7

Justiça mantém prisão do Capitão dos Bombeiros suspeito de desviar doações

O Capitão do Corpo de Bombeiros suspeito de desviar doações para o Rio Grande do Sul permanece preso. A decisão da justiça de manter a prisão dele e do tio aconteceu na manhã desta sexta-feira (31) após audiência de custódia em Curitiba.

