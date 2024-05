Ric |Do R7

Carreta carregada de combustível tomba na BR-376, em Nova Esperança

Carreta carregada de combustível perde o freio e tomba na BR-376, no noroeste do PR

Um grave acidente interditou parcialmente a BR-376, em Nova Esperança, no noroeste do Paraná, na noite de sábado (18). Uma carreta que transportava combustíveis tombou na rodovia depois que o motorista perdeu o controle, nas proximidades do viaduto de acesso à cidade de Atalaia.

