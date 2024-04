 Caso Nycolas Dias: médicos são denunciados por homicídio culposo

Alto contraste

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da 24ª Promotoria de Justiça de Londrina, denunciou por homicídio culposo dois médicos envolvidos no caso do Nycolas Dias, nesta segunda-feira (1º). O jovem morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Londrina, no norte do estado, em outubro de 2023.

