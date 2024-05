Ric |Do R7

CBF divulga nova tabela para retomada do Brasileirão; veja os jogos do Athletico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (21) a tabela para a retomada do Brasileirão após a paralisação por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

