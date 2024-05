Cha Eun-woo no Brasil: show imperdível em São Paulo! O cantor e ator Cha Eun-woo, de 27 anos, chegou em São Paulo nesta sexta-feira (31). O artista fará um único show no sábado (1),...

Alto contraste

A+

A-

Cha Eun-woo no Brasil: veja detalhes sobre show do idol

O cantor e ator Cha Eun-woo, de 27 anos, chegou em São Paulo nesta sexta-feira (31). O artista fará um único show no sábado (1), no Vibra, que abrirá os portões às 18h. A apresentação deve começar às 20h. Esta é a primeira vez do idol sul-coreano no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vereador do PR é detido e chora após denunciar situação de ônibus escolar; vídeos

• Jovem viaja do DF em busca de pastor e desaparece em Curitiba; família pede ajuda

• Jovem sofre ferimentos graves após cair e ser atropelada por trator em Mercedes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.