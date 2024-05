Chacina durante festa de aniversário choca cidade em Minas Gerais

Ric |Do R7

Menino de 9 anos é vítima de chacina no dia do aniversário

Um menino de 9 anos morreu após ser vítima de uma chacina durante a comemoração do próprio aniversário. Além dele, outra criança, de 11 anos, e um jovem, de 26 anos, também morreram. O caso foi registrado na noite de quinta-feira (23), em Ribeirão das Neves (BH). De acordo com a polícia, o alvo dos atiradores era o pai do menino.

