Chimpanzé de Michael Jackson: uma vida de luxo após a morte do cantor

Bubbles, famoso chimpanzé de Michael Jackson (1958-2009), segue tendo uma boa vida mesmo após a morte do cantor. De acordo com veículos da imprensa americana, o animal de 40 anos está em um abrigo especializado e recebe 25 mil dólares por ano (R$ 130 mil). Ou seja, cerca de R$ 10,8 mil por mês. O motivo? Vem do testamento do Rei do Pop.

