Chocante descoberta: Quatros jovens são encontrados mortos em zona rural

Quatros jovens são encontrados mortos com marcas de tiros em zona rural

Três jovens e um adolescente foram encontrados mortos na madrugada desta segunda-feira (1°), na Zona Rural de Barro Preto, no Sul da Bahia. Os corpos das vítimas apresentavam marcas de disparos de arma de fogo e estavam com mãos e pés amarrados, indicando uma possível execução. As informações são do site Bnews.

