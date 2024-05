Ric |Do R7

Chocante: Jovem atacada com ácido no Paraná pede ajuda para mãe Regiane Ferreira, mãe da jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com ácido em Jacarezinho, no...

Alto contraste

A+

A-

Jovem ligou para mãe após ser atacada com ácido no PR: “Me queimaram, me ajuda”

Regiane Ferreira, mãe da jovem Isabelly Ferreira, de 23 anos, que foi atacada com ácido em Jacarezinho, no norte do Paraná, falou pela primeira vez sobre o ataque à filha, que está internada em estado grave na UTI, em Londrina. A suspeita foi presa na manhã desta sexta-feira (24).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Paraná Clube reencontra torcida na Vila após 21 meses; compare os momentos

• Jovem ligou para mãe após ser atacada com ácido no PR: “Me queimaram, me ajuda”

• Sean Kingston é preso acusado de roubo e fraude; mansão foi invadida pela SWAT



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.