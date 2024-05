Chocante: Jovem é morta a facadas em bar do PR após suposto flagra de traição

Ric |Do R7

Jovem é morta a facadas em bar do PR após suposto flagra de traição; assista

Uma jovem de 19 anos morreu após duas facadas em um bar de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, na tarde desta segunda-feira (21). A vítima é Maria Eduarda Ferreira. Imagens de uma câmera de segurança registraram o crime. O homem que aparece com a vítima seria marido da suspeita de ser a autora dos golpes, segundo informações da Polícia Civil. A mulher tem 54 anos. (Assista ao vídeo abaixo)

