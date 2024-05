Chocante: Mulher é morta com tiros na cabeça no Litoral do Paraná Uma mulher morreu com tiros de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (30), em Guaratuba, no Litoral do...

Mulher é morta com tiros na cabeça na rua de casa no Litoral do Paraná

Uma mulher morreu com tiros de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (30), em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Rosicleia Gonçalves, de 41 anos, levou pelo menos seis tiros, sendo cinco deles na cabeça e um no braço. A polícia encontrou o corpo da mulher na Avenida Quatiguá, no bairro Cohapar, mesmo endereço onde ela morava.

