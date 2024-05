Ric |Do R7

Chuvas em Santa Catarina: mais de 900 pessoas afetadas e casas abandonadas As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina a partir da última sexta-feira (17) causaram transtornos em ao menos 24 cidades do...

Alto contraste

A+

A-

Chuvas em Santa Catarina obrigam 925 pessoas a abandonar casas

As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina a partir da última sexta-feira (17) causaram transtornos em ao menos 24 cidades do estado. Até o fim da tarde desse domingo (19), os municípios já contabilizavam 117 pessoas desalojadas e 654 desabrigadas, totalizando 771 deslocados pelas inundações e deslizamentos, número que sobe automaticamente para 925 afetados se somados os 154 desalojados pelas chuvas em São João do Sul entre os dias 11 e 13 de maio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Surto de Hepatite A em Curitiba: 228 casos estão confirmados

• Chuvas em Santa Catarina obrigam 925 pessoas a abandonar casas

• Frente fria avança pelo Paraná, derruba temperaturas e mínima pode chegar a 4ºC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.