Ciclista é agredido e roubado em Curitiba

Ciclista é roubado, agredido e arremessado no Rio Belém, em Curitiba

Um ciclista, de 57 anos, foi vítima de um assalto na noite desta segunda-feira (27), no bairro Centro Cívico, em Curitiba. O homem voltava do trabalho, quando foi surpreendido no momento em que passava em ciclovia ao lado da Avenida Cândido de Abreu. O trio de assaltantes roubou a bicicleta, dinheiro, documentos e ainda jogou a vítima dentro do Rio Belém.

