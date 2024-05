Ciclone extratropical se forma no Sul do Brasil

Ric |Do R7

Um ciclone extratropical começou a se formar na região Sul do Brasil e deve atingir o Paraná e o Rio Grande do Sul a partir desta...

Ciclone extratropical deve atingir Paraná e Rio Grande do Sul nos próximos dias

Um ciclone extratropical começou a se formar na região Sul do Brasil e deve atingir o Paraná e o Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (26). A região Leste de Santa Catarina também deve ter alteração no tempo devido ao fenômeno. O alerta foi emitido pelo portal MetSul Meteorologia neste domingo (26).

