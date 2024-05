Ric |Do R7

Cidade do Paraná registra 10°C neste domingo (19); veja lista das mais frias Clevelândia, município da região sudoeste do Paraná, foi a cidade mais fria do estado neste domingo (19), ao registrar temperatura...

Alto contraste

A+

A-

Cidade do Paraná registra 10°C neste domingo (19); veja lista das mais frias

Clevelândia, município da região sudoeste do Paraná, foi a cidade mais fria do estado neste domingo (19), ao registrar temperatura mínima de 10°C, segundo o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cidade do Paraná registra 10°C neste domingo (19); veja lista das mais frias

• Adolescente vítima de acidente na Linha Verde é sepultado em Curitiba: “Quanta tristeza”

• Homem é encontrado morto com marcas de violência e mãos amarradas no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.