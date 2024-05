Comerciante relata momento de desespero: "Jovem atacada com ácido só chorava e chamava a mãe" A jovem que foi atacada com ácido em Jacarezinho, no Noroeste do Paraná, "só chorava e chamava pela mãe",...

Jovem atacada com ácido no Paraná “só chorava e chamava a mãe”, diz comerciante

A jovem que foi atacada com ácido em Jacarezinho, no Noroeste do Paraná, "só chorava e chamava pela mãe", segundo o cabelereiro Décio Silva. Segundo o homem, Isabelly Ferreira pediu ajuda logo após ser atingida e, então, ele a colocou dentro do carro e a levou até uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade. Devido a gravidade dos ferimentos, a jovem foi transferida para o Hospital Universitário de Londrina e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

